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Оборот торговли и услуг в Москве за 2021 год вырос почти на 40%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рост оборота сферы услуг и торговли за прошлый год в столице составил порядка 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"В целом, оборот торговли и услуг за прошлый год увеличился практически на 40% по отношению к 2020 году, и порядка 30%, если сравнивать с 2019 годом", - сказал Ефимов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что в новогодние праздники наблюдалась высокая потребительская активность москвичей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 60-65%, что говорит об активном пользовании услугами московских организаций.

Ефимов также добавил, что экономически год в столице закончился лучше, чем прогнозировалось.

Москва

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