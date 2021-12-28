Появление мишленовских ресторанов вызвало приток туристов в Москву

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - С тех пор, как в октябре гид Michelin отметил звездами и рекомендациями несколько ресторанов в Москве, существенно вырос спрос на гастрономические туры в столицу, заявила на пресс-конференции председатель городского комитета по туризму Екатерина Проничева.

"Нас очень порадовало, что возникло большое количество запросов на поездку в Москву в поисковых системах со стороны иностранных потенциальных гостей. Выросло число запросов со стороны гостей из арабских стран в связи с новыми гастрономическими точками, которые хочется посетить и включить в свой список достопримечательностей", - отметила она.

По словам Проничевой, туристы едут в Москву с абсолютно разными целями: ради бизнеса, достопримечательностей, шопинга, с гастрономическими целями. В комитете изучают цели туристов, но выбрать из них главную - нельзя.

"Даже деловые туристы, которые составляют большую часть турпотока, являются еще и гастрономическими туристами, планируют посещение музеев, театров", - подчеркнула она.

Средний возраст приезжающих в Москву туристов снижается. В 2019 году 70% путешествующих в город гостей составляли люди от 25 до 37 лет.

"По результатам 9 месяцев 2021 года Москву посетило более 15 млн человек, что говорит не о полном восстановлении, но о восстановлении спроса и вообще открытии туризма внутреннего в стране. Из этих 15 млн большая часть - это туристы внутренне, но если смотреть цифры допандемийного 2019 года, мы можем сказать, что поток туристов был тогда 19 млн. То есть это уже не такой разрыв, который бы вызывал у нас опасения по поводу турпотоков. Мы надеемся, что, подведя итоги в январе 2021 года мы все обрадуемся частичному восстановлению туристического потока", - рассказала глава Мостуризма.

Гид Michelin осенью 2021 года присвоил двум московским ресторанам по две звезды и семи - по одной звезде. Всего в путеводитель вошли 69 ресторанов столицы. 15 были отмечены знаком BIB Gourmand как предоставляющие "хорошую еду за приемлемые деньги".