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Два человека, предположительно, погибли при падении лифта в "Президент-отеле" в Москве

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Лифт с пассажирами упал в "Президент-отеле" в центре Москвы, два человека могли погибнуть, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Лифт упал с седьмого этажа. В нем могли находиться двое рабочих. По предварительным данным, они погибли", - сказал источник.

По его информации, на седьмом этаже отеля проводился ремонт.

"Рабочие спускались после смены, когда лифт сорвался вниз. Кабину сейчас вскрывают", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией о данном инциденте.

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