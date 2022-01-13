В МЧС подтвердили гибель двух рабочих при падении лифта в центре Москвы

Машины скорой помощи возле здания "Президент-отеля", в котором упал лифт Фото: Прокуратура Москвы/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В главном управлении МЧС по Москве подтвердили сведения о двух погибших в результате падения лифта в центре города.

Предварительно установлено, что во время ремонтных работ лифт упал в шахту, сообщили в главке. "К сожалению, по предварительной информации, погибли двое рабочих", - добавили в ведомстве.

По данным МЧС, инцидент произошел адресу: ул. Большая Якиманка, д.24.

Официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова заявила "Интерфаксу", что надзорное ведомство начало проверку в связи с обнаружением тел двух мужчин в отеле на Большой Якиманке.

По ее словам, предварительно установлено, что погибшие - рабочие-ремонтники по обслуживанию лифтов.

На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует и.о. Замоскворецкого межрайонного прокурора Елена Маликова, добавила представитель надзорного ведомства.

"В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку исполнения федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования", - отметила Нефедова.

Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что двое рабочих погибли при падении лифта в шахту в "Президент-отеле".

Источник уточнил, что погибшие рабочие, ремонтировавшие лифт, - граждане Армении.