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Число пострадавших в ДТП на юго-западе Москвы возросло до девяти человек

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в аварии с участием пассажирского автобуса и легковушки на Варшавском шоссе достигло девяти, сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

"В ДТП числятся уже девять пострадавших, в том числе двухмесячный малыш. По предварительной информации, в момент аварии он находился на руках у мамы и ударился о поручень", - сказали журналистам в пресс-службе.

Как сообщалось, ДТП с участием автобуса и автомобиля такси произошло утром на юго-западе Москвы. По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу.

ГИБДД

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