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МЧС предупредило жителей Москвы о метели и сильном ветре

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Столичные спасатели предупредили москвичей о непогоде в течение субботы.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет до конца суток 15 января местами в городе Москве ожидается метель, усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 м/с", - сказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

В связи с прогнозом в управлении рекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Москва МЧС

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