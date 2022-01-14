За сутки в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - С начала снегопада вечером в четверг в Москве прирост осадков в виде снега, мокрого снега и дождя составил 9 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы. Там отметили, что это около 21% месячной нормы января"

Представитель метеобюро сослался на данные с главной метеостанции Москвы на ВДНХ на 18:00.

Норма осадков для января в столице - 42 мм.

Ночь и днем в субботу в столичном регионе ожидается небольшой и умеренный снегопад, временами возможны метель и порывы ветра до 18 м/с.

Температура воздуха будет колебаться от минус 1 до минус 3 градусов.

В пятницу 14 января в Москве был побит рекорд этого дня по атмосферному давлению, установленный 14 января 1948 года (720,5 мм рт.ст.). К полудню барометры зафиксировали в столице 719,9 мм ртутного столба.