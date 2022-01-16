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В московском парке обнаружили уток-мандаринок

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На территории парка "Останкино" заметили краснокнижных уток-мандаринок. Птицы занесены в Красную книгу России под третьей категорией редкости, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Эти птицы с ярким оперением - редкие гости Москвы, для европейской территории России данный вид нетипичен. Утки-мандаринки живут в бассейне реки Амур, на территории нашей страны - преимущественно в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях", - говорится в сообщении.

На сайте также сообщается, что мандаринки уже прилетали в Москву. Специалисты Мосприроды в августе прошлого года видели их в парке усадьбы Архангельское-Тюриково. В январе 2020 года птиц заметили на Нижнем Кузьминском пруду.

Москва

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