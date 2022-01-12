Истощенного тигренка с обморожением и травмой челюсти спасли в Приморье

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Истощенного тигренка с сильным обморожением и травмой челюсти обнаружили в Анучинском районе Приморского края накануне новогодних праздников, сейчас он находится на попечении специалистов, сообщает в среду пресс-служба Центра "Амурский тигр".

"Ветеринарам удалось стабилизировать его состояние, а врачи, проведя сложную хирургическую операцию, дали малышу шанс на полноценную жизнь и, возможно, даже на возвращение в дикую природу", - говорится в сообщении.

Детеныша обнаружил местный рыбак, он же сообщил о тигренке специалистам охотнадзора. Они прибыли на место происшествия и изъяли краснокнижного хищника из природы, так как сам он бы не выжил. Врачи определили, что тигренку около четырех-пяти месяцев, это самка.

Директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал, почему тигренок мог оказаться в таком состоянии.

"Характер травм и их состояние позволили нам достаточно точно смоделировать картину того, что произошло в лесу. В поисках пищи тигренок, оставшись без матери, скорее всего, столкнулся с собакой и в ходе конфликта получил прокусы мягких тканей морды. Из-за истощения в лютые морозы не смог себя "согреть" и получил обморожения травмированных тканей и хвоста", - добавил Арамилев.

Тигренку сделали операцию на челюсти, удалили отмершие ткани и на раненое место переместили часть ткани со здорового участка. Операция длилась два часа, ее проводили специалисты Владивостокской клинической больницы № 2 Никита Верещак и ассистент Андрей Продан. Теперь осталось лишь ждать, пока челюсть тигрицы заживет. В будущем у нее есть шанс вернуться в дикую природу.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, в небольшом количестве в Китае и Северной Корее.

По данным учета 2014-2015 годов, численность популяции в России оценивалась до 540 особей.