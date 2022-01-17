Синоптики рассказали о погоде в Крещенскую ночь в Москве

Крещенские купания в Москве. Архивное фото. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Крещенская ночь на всей территории России будет теплой, хотя в Москве похолодает по сравнению с началом недели, но температура воздуха все равно будет выше климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Не стоит ожидать, что на всей территории страны в Крещенскую ночь будет холодная погода. В этом году ночь на 19 января будет теплой на всей территории нашей страны, аномалия температуры везде, кроме Чукотки, там ниже нормы", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в понедельник.

Он сообщил, что в Москве к середине недели станет холоднее по сравнению с понедельником и вторником, что связано с наступлением циклона, при этом значения температуры "все равно будут на 1-2 градуса выше нормы".

"Москве в Крещенскую ночь ожидается 10-12 градусов мороза, в Московской области - до 15 градусов мороза, днем от -7 до -9 градусов, по области до минус 11 градусов, это нормальная зимняя погода", - сообщил Вильфанд.

Он добавил, что снега на Крещение в Москве не ожидается, но небольшой снег возможен местами, особенно в Подмосковье, в ночь на 19 января "будет облачно с прояснениями, даже будут видны звезды". Днем, по его словам, сохранится такая же погода.

Вильфанд сообщил, что вторая половина зимы на европейской части России будет неоднородной, периоды холода будет сменяться периодами тепла.

"Вторая половина зимы на европейской части России будет неоднородной с противоположными характеристиками, будет и заток теплых масс с азиатской части, но эти периоды будут заменяться холодными, когда воздушные массы будут поступать с Баренцева моря, с Новой Земли и даже севера Таймыра", - сообщил он.

Он также сказал, что "и наступления весны 1 марта ждать не стоит".

"Весна наступает, когда температура переходит через ноль, а это начало третьей декады марта, сход снежного покрова в Москве происходит 8-10 апреля, прилет грачей, что также характеризует приход весны, происходит в конце марта. Март - зимний месяц, а до этого будут и периоды похолодания, и потепления", - уточнил научный руководитель Гидрометцентра.