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Снегопад в Москве продолжится во вторник

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - На фоне действия циклонов снегопады продолжатся в Москве во вторник, 18 января, сообщает Росгидромет.

"Прогнозируется снег. Местами метель, гололедица. Ночью в Москве -4...-2°, по области -7...-2°, ветер юго-западный с переходом на северный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Днем в Москве -4...-2°, по области -7...-2°, северный ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление пониженное - 739 мм ртутного столба.

Отмечается, что в ближайшие дни столичный регион останется под влиянием активно перемещающихся северных циклонов, что обеспечит колебание температур, которые на протяжении недели будут превышать климатическую норму.

Как сообщалось ранее, умеренные морозы в столице прогнозируются лишь в ночь на Крещение.

Москва Росгидромет

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