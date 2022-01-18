Пробки в восемь баллов ожидаются вечером в Москве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Автомобильное движение на дорогах Москвы во вторник будет сложным, считает столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Сегодня вечером ожидаем до восьми баллов. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В целях экономии времени Дептранс рекомендует воздержаться от поездок на личных автомобилях в вечерний час пик и воспользоваться общественным транспортом.