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Пробки в восемь баллов ожидаются вечером в Москве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Автомобильное движение на дорогах Москвы во вторник будет сложным, считает столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Сегодня вечером ожидаем до восьми баллов. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В целях экономии времени Дептранс рекомендует воздержаться от поездок на личных автомобилях в вечерний час пик и воспользоваться общественным транспортом.

Москва Департамент транспорта

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