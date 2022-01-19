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Первый дом по реновации на месте Черкизовского рынка введен в эксплуатацию

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Жилые корпуса для переселенцев по программе реновации ввели в эксплуатацию в Измайловском проезде столицы, на месте бывшего Черкизовского рынка, сообщил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Измайлово по адресу: Измайловский проезд, дом 5/1 введен в эксплуатацию жилые корпуса для переселения по программе реновации. Комплекс построен по индивидуальному проекту и состоит из шести отдельно стоящих зданий переменной этажности", - сказал Загрутдинов.

Это первая новостройка, возведенная на территории бывшего Черкизовского рынка.

По его словам, всего здесь предусмотрено 1 025 квартир с готовой отделкой комфорт-класса и остекленными балконами и лоджиями. Чиновник отметил, что во дворах домов оборудованы четыре большие территории для отдыха и прогулок жильцов.

Ранее сообщалось, что первую новостройку реновации на месте Черкизовского рынка начнут заселять весной 2022 года.

В дальнейшем на месте бывшего рынка будут построены дома по адресу: Сиреневый бульвар, 4/4 и 4/7. Старт строительства этих домов начнется в 2023-2024 годах.

Черкизовский рынок занимал территорию в 72 га на востоке Москвы. Из них 66 га находились в оперативном управлении Российского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма, который, в свою очередь, передал их в долгосрочную аренду ООО "КФБ-АСТ" Тельмана Исмаилова (в настоящее время бизнесмен объявлен в международный розыск и заочно арестован по подозрению в организации двух убийств). Рынок был закрыт в 2009 году по инициативе федеральных властей.

Москва Рафик Загрутдинов

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