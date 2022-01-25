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"Металлоинвест" приобрел дом торжеств "Сафиса" на Воробьевых горах

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Дом торжеств "Сафиса" на Воробьевском шоссе в Москве, когда-то принадлежавший группе "АСТ" Тельмана Исмаилова, вновь сменил владельца. Новый собственник объекта - компания холдинга Алишера Усманова и его партнеров "Металлоинвест".

"Сафиса" находится на балансе ООО "Компания "ЛИМН", в прошлом принадлежавшего структуре группы "АСТ". Тельман Исмаилова обанкротился после закрытия Черкизовского рынка в 2009 году. В 2021 году владельцем ООО стал бизнесмен Виталий Мащицкий, а на прошлой неделе - компания "Профико", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Владельцем "Профико" выступает ООО "Управление корпоративным сервисом "Металлоинвест", а тем, в свою очередь, владеет Михайловский ГОК (основной производственный актив "Металлоинвеста").

Представитель "Металлоинвеста" отказался от комментариев.

"Сафиса" предлагает проведение закрытых праздничных мероприятий с участием до 600 человек с банкетами, конертной программой и фейерверками. В соцсетях дворца он назван "шедевром золота, хрусталя и мрамора". "Для тех, кого впечатляет дворцовая архитектура сказочного Монако, "SAFISA" станет открытием по превосходству в роскоши", - предупреждают представители компании и сравнивают дворец с Эрмитажем.

Сафиса Тельман Исмаилов Металлоинвест АСТ Алишер Усманов Михайловский ГОК Виталий Мащицкий

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