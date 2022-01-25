В Москве зафиксировали более 2,4 тыс. случаев заболевания "омикроном"

Детей среди заразившихся нет

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - На фоне роста заболеваемости коронавирусом в столице выявлено более 2,4 тысячи случаев заболевания штаммом "омикрон", при этом почти 80% инфицированных не выезжали за пределы РФ, сообщает пресс-служба московского Роспотребнадзора.

"По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 25 января в Москве зарегистрировано 2463 случая заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них 1966 заболевших (79,8%) не выезжали за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди детей случаи заболевания данным штаммом не выявлены.

По данным ведомства, 467 случаев заболевания - завозные и связаны с поездками в другие страны. Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию, ОАЭ, Доминиканскую республику, Египет, а также с поездками в ряд других стран. В возрастной структуре заболевшие - преимущественно взрослые от 40 до 65 лет - 43%, и от 18 до 39 лет - 41%.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве по каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение", - сообщили в ведомстве.

Ранее во вторник сообщалось, что в России выявлено 5 889 случаев заражения "омикроном".