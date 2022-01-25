В РФ выявили почти 6 тыс. случаев заболевания "омикроном"

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В России зарегистрировано почти 6 тысяч случаев заболевания "омикроном", однако доминирующим штаммом COVID-19 остается штамм "дельта", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 5 889 случаев нового геноварианта вируса "омикрон" в 68 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Она уточнила, что Роспотребнадзор уделяет пристальное внимание циркулирующим штаммам коронавируса и эта работа будет продолжена.

При этом она сообщила, что по результатам проведенных исследований "удельный вес "дельты" пока также сохраняется в различных регионах РФ достаточно высоким, и поэтому сегодня заразиться можно как вариантом "омикрон, так и более тяжело протекающим вариантом "дельта"".