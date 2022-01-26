В Москве обновлен рекорд суточной заболеваемости COVID-19

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Около 19,8 тысяч случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это новый рекорд за всю пандемию после снижения показателя накануне, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом в столице.

По данным ресурса, за минувшие сутки в российской столице обнаружили 19 856 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о фиксации 18 935 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в городе выросла на 921 случай или почти на 5%.

В минувший вторник в городе впервые с 16 января снизился показатель суточной заболеваемости COVID-19.