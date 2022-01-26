Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:27Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 549 410+3 589 730

В Москве 80% выявленных случаев COVID-19 приходится на штамм "омикрон"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В столице на фоне роста заболеваемости коронавирусом отмечается доминирование штамма "омикрон", более трех четвертей выявленных случаев заболевания приходится на него, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим взрывной рост заболеваемости, он связан с приходом нового штамма "омикрон". "На сегодняшний день он уверенно доминирует в Москве, по данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм "омикрон"", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Она добавила, что данный штамм более заразный, если сравнивать с другими. При этом пневмонию "омикрон" вызывает реже, он останавливается в верхних дыхательных путях, что приводит к бронхиту или ОРВИ.

Также, по словам Раковой, "в поликлинической популяции" полностью доминирует "омикрон", но в случаях госпитализации пациентов штамм пока не преобладает.

Заммэра подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом в городе растет, фиксируются антирекорды как по выявленным случаям, так и по процентам прироста. Также отмечается рост случаев сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа, показатели по этим болезням и COVID-19 за последние недели выросли в пять раз.

Хроника коронавируса. Январь.

19
В Пекине с 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры. В городе следуют политике "нулевой терпимости" к COVID-19, которая подразумевает введение локдаунов, ограничений на передвижение и массовое тестирование там, где выявили заражения коронавируса.24 января. В жилом доме в Гонконге ввели 5-дневную изоляцию для 2700 человек из-за вспышки омикрона.21 января. В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам.19 января. В Амстердаме проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом "Kapsalon Theater". Различные учреждения культуры преобразуют в парикмахерские, массажные студии или салон красоты. На фото: мастера маникюра за работой в Музее Ван Гога.18 января. Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии.17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Пекине с 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры. В городе следуют политике "нулевой терпимости" к COVID-19, которая подразумевает введение локдаунов, ограничений на передвижение и массовое тестирование там, где выявили заражения коронавируса.
Хроника 09 января 2020 года – 26 января 2022 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

COVID-вакцинация подростков 12-17 лет начнется в Москве в ближайшие дни

COVID-вакцинация подростков 12-17 лет начнется в Москве в ближайшие дни

В департаменте ЖКХ связали планы переноса кожуховского приюта с созданием технопарка

В департаменте ЖКХ связали планы переноса кожуховского приюта с созданием технопарка

Дептранс Москвы сообщил о сокращении интервалов у трамваев до 4 минут

Москвичей призвали отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели

Москвичей призвали отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели
Пандемия коронавируса

В Москве на три недели прервут плановую госпитализацию детей

В Москве на три недели прервут плановую госпитализацию детей

В Москве зафиксировали более 2,4 тыс. случаев заболевания "омикроном"

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в пять раз за последние две недели

Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в пять раз за последние две недели
Пандемия коронавируса

В Москве впервые с середины января снизился суточный COVID-прирост

Росреестр в 2021 г. оформил в Москве рекордное число сделок с жильем

Росреестр в 2021 г. оформил в Москве рекордное число сделок с жильем

Рашкину оставили в силе запрет действий по делу об убийстве лося

Рашкину оставили в силе запрет действий по делу об убийстве лося
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });