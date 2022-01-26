В Москве 80% выявленных случаев COVID-19 приходится на штамм "омикрон"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В столице на фоне роста заболеваемости коронавирусом отмечается доминирование штамма "омикрон", более трех четвертей выявленных случаев заболевания приходится на него, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим взрывной рост заболеваемости, он связан с приходом нового штамма "омикрон". "На сегодняшний день он уверенно доминирует в Москве, по данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм "омикрон"", - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Она добавила, что данный штамм более заразный, если сравнивать с другими. При этом пневмонию "омикрон" вызывает реже, он останавливается в верхних дыхательных путях, что приводит к бронхиту или ОРВИ.

Также, по словам Раковой, "в поликлинической популяции" полностью доминирует "омикрон", но в случаях госпитализации пациентов штамм пока не преобладает.

Заммэра подчеркнула, что заболеваемость коронавирусом в городе растет, фиксируются антирекорды как по выявленным случаям, так и по процентам прироста. Также отмечается рост случаев сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа, показатели по этим болезням и COVID-19 за последние недели выросли в пять раз.