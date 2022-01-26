Власти Москвы не видят необходимости в дополнительных COVID-ограничениях

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Москве в настоящее время нет необходимости вводить дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом, пока столичная система здравоохранения справляется с нагрузкой, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день у нас достаточный резерв коечной мощности и, перестроив работу поликлиник, я надеюсь, мы справимся с теми объемами оказания медицинской помощи, которые на сегодняшний день случились. В ближайшее время однозначно будет рост, но надеюсь, что и с этим ростом мы справимся", - сказала Ракова в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) в среду.