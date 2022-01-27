В Москве выявили 26 586 заразившихся коронавирусом за сутки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Москва продолжает бить антирекорды по суточному приросту заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным Стопкоронавирус.рф, за сутки в городе выявили 26 586 новых случаев заражения, умерли 72 заболевших.

Днем ранее сообщалось о суточном приросте в 19 858 новых заболевших, это также был антирекорд с начала пандемии.

По данным регионального оперштаба, за сутки в больницы положили 1 459 пациентов с COVID-19, или 5,5% от числа выявленных случаев заболевания. На ИВЛ находятся 494 больных.

27 января антирекордный прирост заболеваемости был установлен и на федеральном уровне - 88 816 новых случаев заражения коронавирусом.