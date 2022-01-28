Абрамченко поручила проверить "Москокс" из-за жалоб жителей Видного

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проверить "Московский коксогазовоый завод" из-за многочисленных жалоб жителей подмосковного Видного на загрязнение воздуха и представить предложения, как решить эту проблему, сообщили в аппарате вице-премьера.

Поручение адресовано Минприроды, Росприроднадзору, Роспотребнадзору, Ростехнадзору, а также правительствам Москвы и Московской области. От них ждут данных о проведенных проверках предприятия и результатов мониторинга атмосферного воздуха. Кроме того, до 7 февраля они должны представить предложения о том, как решить проблему с загрязнением воздуха.

Жители Видного ранее направили Абрамченко обращение, в котором отметили, что "Москокс" многие годы отравляет окружающую среду Ленинского городского округа Подмосковья и южных районов Москвы, нанося ущерб здоровью людей.