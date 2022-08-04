"Москокс" оштрафован на 240 тысяч рублей за выбросы стирола в атмосферу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Подмосковье Видновский городской суд оштрафовал АО "Москокс" (входит в группу "Мечел") на 240 тысяч рублей за выбросы в воздух загрязняющих веществ - стирола - без соответствующего разрешения (ч.1 ст. 8.21 КоАП), сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Судебное решение вынесено 2 августа. "Москокс" привлекли к ответственности после внеплановой выездной проверки Росприроднадзора, состоявшейся в феврале 2022 года. В конце января сообщалось, что проверить предприятие после жалоб жителей Видного поручила вице-премьер Виктория Абрамченко. Материалы на "Москокс" Росприроднадзор направил в суд в конце июня и просил приостановить деятельность предприятия.

В пресс-службе "Москокса" "Интерфаксу" сообщили, что намерены обжаловать решение суда.

"Данное решение суда в законную силу не вступило, будет обжаловано заводом в установленном законом порядке. Обращаем внимание, что суд отказал в требованиях Росприроднадзора применить санкцию в виде приостановления деятельности, так как отсутствует какая-либо угроза жизни, здоровью людей и окружающей среде", - заявил представитель компании.

В начале июля Черемушкинский суд признал предприятие виновным по 14 протоколам о нарушениях, выявленных в 2021 году. Как сообщили "Интерфаксу" в Росприроднадзоре, тогда сумма штрафа составила 180 тысяч рублей.