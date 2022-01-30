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"Надя" в ближайшие дни обрушит на Москву четверть месячной нормы снега

"Надя" в ближайшие дни обрушит на Москву четверть месячной нормы снега
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшие два дня выпадет четверть месячной нормы снега. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Instagram.

"Наступающий североатлантический циклон "Надя" будет капризнее своей предшественницы "Марии", и принесет снега вдвое больше", - пояснил синоптик.

Высота сугробов в столице впервые достигнет полуметра. В воскресенье и понедельник в регионе выпадет около 10 мм осадков. "Такие снегопады, безусловно, оставят заметный след, и сугробы в столице впервые вырастут до 50-52 см, что близко к рекордному 1956 году, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 см", - добавил он.

"При этом на макушку зимы, а именно на 31 января, согласно климату, приходятся самые холодные сутки в году (среднесуточная температура — минус 10,1 градуса), будет, наоборот, не по сезону довольно тепло. Температурный фон превысит многолетнюю норму почти на 9. В течение понедельника и вторника столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до -5°C", — сообщил синоптик.

К середине недели снегопады приобретут "очаговый характер", а к субботе, 5 февраля, осадки прекратятся. При этом в столице в выходные похолодает до -5…-10°C.

Фобос Москва Евгений Тишковец

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