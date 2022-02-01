Сугробы в Москве подросли до рекордных для зимы 49 см

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - За ночь в Москве высота снежного покрова выросла с 47 до 49 см, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро и отметили, что это рекорд для нынешней зимы. В бюро сослались на данные главной городской метеостанции на ВДНХ на 9 утра 1 февраля.

Сейчас высота сугробов вдвое превышает среднеклиматическую норму для начала февраля.

В бюро также отметили что прошедший январь в Москве был на 4 градуса теплее многолетних значений.

"В городе выпало около 60 мм осадков, январь перевыполнил норму осадков (42 мм) более чем на 40%", - подчеркнули в метеобюро.

По прогнозам метеорологов, во вторник днем в Москве будет около нуля градусов, местами мокрый снег, гололедица.

К середине недели оттепель сменится морозами. В ночь на среду похолодает до минус 3-5, в ночь на четверг - до минус 6-8, на пятницу - до минус 10-12, на субботу - до минус 12-14 градусов, считат синоптики. Низкое атмосферное давление, которое утром во вторник составляло 731 мм ртутного столба, к четвергу-пятнице вернется в норму - 746-747 мм ртутного столба.