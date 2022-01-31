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Начались работы по организации энергообеспечения космического центра в Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Специалисты приступили к проектированию системы электроснабжения Национального космического центра на территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"Запланировано строительство 15 трансформаторных и распределительных пунктов 10 и 20 кВ, прокладка 12 кабельных линий общей протяженностью более 30 км, в том числе свыше 8 км - с помощью технологии горизонтально-направленного бурения", - рассказал Бирюков.

Он уточнил, что общая присоединяемая мощность составит 22,3 МВт.

Заммэра напомнил, что создание научно-технологического кластера на территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева - совместный проект правительства Москвы и госкорпорации "Роскосмос".

"Доминантой станет комплекс зданий Национального космического центра общей площадью около 250 тыс. кв. метров, и перед столичными энергетиками стоит задача обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение нового важного объекта", - подчеркнул он.

Бирюков добавил, что завершить работы по энергоснабжению Национального космического центра планируется в третьем квартале 2022 года.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин 21 января осмотрели ход строительства комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ).

НКЦ объединит центральный офис и ситуационный центр "Роскосмоса", отраслевые институты и предприятия, конструкторские бюро и другие объекты. Главной архитектурной особенностью комплекса, равно как и градостроительной доминантой северо-запада Москвы, станет 47-этажная башня высотой 288 м со шпилем.

В центре планируется разместить 20 тыс. инженеров, конструкторов и административный персонал.

Передача объекта "Роскосмосу" планируется в 2023 году.

Москва Петр Бирюков ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

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