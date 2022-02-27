Путин посмотрел на строящийся офис "Роскосмоса" в Москве

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 27 февраля побывал на строительстве многофункционального комплекса зданий Национального Космического Центра на западе Москвы. Его сопровождали мэр города Сергей Собянин и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Совсем недавно Сергей Семенович (Собянин) рассказывал мне подробно о том, какие планы мы здесь сверстали и в интересах города, и в интересах ракетно-космической отрасли России. Планы действительно большие, значимые для страны в целом, не только для ракетно-космической отрасли. Решил посмотреть на месте, как это выглядит, в каком сегодня состоянии", - сказал Путин на стройке.

"Заранее хочу сказать, что многие завидуют тем, кто здесь работает, поскольку стройка очень важная и грандиозная", - отметил президент.

После доклада Собянина и Рогозина о ходе строительства Путин обратился к рабочим.

"К сожалению, не могу подойти и пожать вам руки, хотя и очень хотелось бы это сделать. Хочу пожелать вам всего самого доброго и успехов при завершении этого грандиозного объекта. Он нужен не только ракетно-космической отрасли, не только Москве, хотя ее, безусловно, украсит и еще один высокотехнологичный центр будет в Москве, но он нужен всей стране", - сказал он.

"С учетом той важности, которую играет военно-космическая отрасль и общая синергия вокруг нее - это чрезвычайно важное направление работы. Вам большое спасибо, что этим занимаетесь. Уверен, что это не последняя наша стройка, вам будет, где работать и дальше", - подчеркнул президент.

Центр строится на участке 6,9 гектара на территории Центра имени Хруничева. В офисе общей площадью до 270 тысяч квадратных метров будут работать около 20 тысяч человек. Высотной доминантой всего комплекса станет 288-метровая башня со шпилем. В Центре будут расположены базовые кафедры ведущих космических вузов, опытное производство Центра Хруничева, инженерные центры и административные структуры.