Четыре бара и ресторана в центре Москвы могут закрыть за COVID-нарушения

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в двух барах и двух ресторанах в центре Москвы, сообщили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы.

"Нарушения были выявлены в барах Hidden Bar и Let's Rock, ресторанах Gusto и Ketch Up. Сотрудники находились на территории заведений без средств индивидуальной защиты", - сказал журналистам главный инспектор ОАТИ Антон Романов.

Он добавил, что также в заведениях выявили случаи неправильного ношения масок - на подбородке. Обеденные столы в ресторанах и барах были размещены на расстоянии менее 1,5 м, что мешало соблюдению социальной дистанции.

За такие нарушения заведения могут оштрафовать на сумму 300 тыс. руб., она может вырасти до 1 млн руб., если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека. Кроме того, указанные бары и рестораны могут закрыть на срок до 90 суток.