Суд в Петербурге арестовал организатора "ресторанного сопротивления" Коновалова

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу адвоката Александра Коновалова по обвинению в посредничестве в передаче взятки, сообщает в субботу объединенная пресс-служба судов города.

Коновалова отправили в СИЗО до 27 марта.

Обвиняемый просил суд о мере пресечения в виде домашнего ареста, залога в 1 млн рублей или личного поручительства. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признает.

Адвокат Псковской областной коллегии адвокатов и ресторатор Коновалов был задержан накануне в рамках дела ч.2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По версии следствия, в сентябре 2021 года он передал взятку в 50 тыс. рублей сотрудникам полиции за возвращение управляющей кафе изъятых кальянов и табака.

Коновалова называют организатором "ресторанного сопротивления" в Петербурге. Он выступает против системы QR-кодов, которые должны предъявлять посетители ресторанов, кафе, баров и клубов. В "протестном" списке, по последним данным, более 170 предприятий.

Между тем в Петербурге расследуется дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Оно было возбуждено в связи с распространявшимися в соцсетях призывами к городским заведениям общественного питания работать вопреки установленным нормам - в ночное время и без требования у посетителей QR-кодов.

В ночь на 22 января следователи, полицейские, сотрудники профильных комитетов Смольного и Роспотребнадзора при силовой поддержке Росгвардии осмотрели 20 заведений и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Деятельность заведений временно приостановили.

В среду Коновалов сообщил, что ему выдали предупреждение прокуратуры после акции во вторник, когда он со своими сторонниками пытался попасть в опечатанные заведения на улице Рубинштейна.