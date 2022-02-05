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Срок лечения пациентов с COVID-19 в Москве с 6 февраля сократят до недели

Срок лечения пациентов с COVID-19 в Москве с 6 февраля сократят до недели
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Срок лечения пациентов с коронавирусом в столице сокращается до одной недели, новые правила начинают действовать с 6 февраля, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что новые правила распространяются только на пациентов, кому диагноз был поставлен с 6 февраля. В таком случае москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. Горожане, которые заболели до 6 февраля, должны соблюдать режим изоляции до 14-го дня.

Если пациенту был поставлен диагноз до 6 февраля и открыт больничный, то до окончания двухнедельного срока лечения с ним свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист. Если же диагноз был поставлен с 6 февраля включительно, то врач свяжется с больным до окончания семидневного срока.

"В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно. Электронный больничный будет сохранен в электронной медицинской карте пациента и автоматически направлен работодателю", - добавили в оперштабе.

Хроника 09 января 2020 года – 05 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
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