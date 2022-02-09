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На фундаменте ледового дворца "Сокольники" построят новый спорткомплекс

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В ходе реконструкции ледового дворца "Сокольники" на его месте появится современный спорткомплекс, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Ледовый дворец - это пятиэтажное здание 1967 года постройки. Его реконструкция предусматривает полный демонтаж наземных конструкции с сохранением фундаментов и строительство современного комплекса. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что по адресу улица Сокольнический вал, дом 1Б появится новое здание, которое будет представлять собой полноценный физкультурно-досуговый и оздоровительный центр. В его составе запроектированы две ледовые арены (58х26 метров и 60х30 метров), спортзал, зал для занятий мини-футболом, шахматно-шашечный клуб, медицинский кабинет и СПА-центр с купелью.

На территории будет организовано 119 машино-мест, запланировано масштабное благоустройство.

Москва

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