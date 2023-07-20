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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Завершена реконструкция Ледового дворца в Сокольниках

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Реконструкция Ледового дворца в Сокольниках завершена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Закончили реконструкцию Ледового дворца в Сокольниках. Теперь это новое спортивное сооружение площадью больше 18,5 тыс. кв. м, отвечающее всем современным требованиям", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

По словам мэра, во дворце есть две ледовые арены; спортзал профессиональной подготовки хоккеистов, зал для занятий мини-футболом и шахматно-шашечный клуб; медицинский кабинет и СПА-центр с купелью; раздевалки для спортсменов и технические помещения.

Собянин также отметил, что территорию рядом благоустроили: сделали пешеходные зоны и дорожки, высадили деревья и кустарники, установили декоративное вечернее освещение и организовали парковку.

"Обновленный Ледовый дворец станет центром притяжения наших талантливых спортсменов", - подытожил мэр.

Сергей Собянин Ледовый дворец Сокольники Москва
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