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На борьбу с сосульками в Москве брошены почти 3 тыс. бригад и 300 автовышек

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Повсеместные работы по очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега, наледи и сосулек организованы в столице, сообщается в телеграм-канале комплексе городского хозяйства в среду.

"В работах задействованы 2,9 тыс. бригад кровельщиков и порядка 300 автовышек. Полностью завершить их планируется сегодня до конца светового дня", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, места проведения работ огорожены.

"Оттепель после обильных снегопадов способствует сходу снега и падению наледи. Особо опасные участки огорожены - будьте внимательны", - подчеркивается в сообщении.

По информации СМИ, за последние дни из-за оттепели в Москве и области зафиксировано несколько случаев падения снега и наледи с крыш. Есть пострадавшие.

Москва

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