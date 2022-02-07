Москву ждет несколько дней оттепели

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Атлантические циклоны в ближайшие несколько дней удержат в столичном регионе плюсовые температуры и принесут новые осадки в виде мокрого снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

На наступившей неделе среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 7-8 градусов.

В ночь на вторник, 8 февраля, в городе слегка подморозит, днем во вторник будет около нуля, возможен небольшой плюс. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, атмосферное давление будет ниже нормы, предупредили синоптики.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в феврале температура на значительной части территории России будет выше климатической нормы. Однако он считает, что в Москве ждать ранней весны не стоит: февраль будет характеризоваться колебаниями погоды, а климатическая весна наступит только к середине апреля.