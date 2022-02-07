Поиск
Фигурное катание06:35Женщины. Произвольная программа  Россия США ЯпонияПодробнееПрыжки на лыжах с трамплина14:45Микст. Финал  Словения Россия КанадаПодробнееХоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Канада 1:6Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:12Заразились
на 07.02В России 12 982 023+171 905В мире 395 014 621+1 797 378

Москву ждет несколько дней оттепели

Москву ждет несколько дней оттепели
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Атлантические циклоны в ближайшие несколько дней удержат в столичном регионе плюсовые температуры и принесут новые осадки в виде мокрого снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

На наступившей неделе среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 7-8 градусов.

В ночь на вторник, 8 февраля, в городе слегка подморозит, днем во вторник будет около нуля, возможен небольшой плюс. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, атмосферное давление будет ниже нормы, предупредили синоптики.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в феврале температура на значительной части территории России будет выше климатической нормы. Однако он считает, что в Москве ждать ранней весны не стоит: февраль будет характеризоваться колебаниями погоды, а климатическая весна наступит только к середине апреля.

Москва Московская область Гидрометцентр

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что более 90% больных COVID в Москве заражены "омикроном"

Пандемия коронавируса

Власти Москвы отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах

Власти Москвы отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах
Пандемия коронавируса

Срок лечения пациентов с COVID-19 в Москве с 6 февраля сократят до недели

Срок лечения пациентов с COVID-19 в Москве с 6 февраля сократят до недели
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 63,2%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 63,2%
Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Фигурант дела о взрывах в московском метро получил пожизненный срок

Фигурант дела о взрывах в московском метро получил пожизненный срок

Беспилотные такси в Москве планируют запустить до конца года

Беспилотные такси в Москве планируют запустить до конца года

Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в четверг

Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в четверг

Суд смягчил приговор видеооператору-оппозиционеру Зеленскому

Суд смягчил приговор видеооператору-оппозиционеру Зеленскому

Кассация оставила без изменений приговор экс-главе Серпуховского района

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });