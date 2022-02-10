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Движение на фиолетовой ветке столичного метро прервано из-за поломки поезда

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Неисправный поезд затруднил движение на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Поломка состава произошла на станции "Текстильщики". Прервано движение поездов на участке "Выхино" - "Таганская", - сказал собеседник агентства.

По его информации, поездов с пассажирами в тоннелях нет.

В департаменте транспорта столицы подтвердили остановку движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии для проверки одного из составов.

Другой источник агентства сообщил, что движение поездов на линии было остановлено около 15:00.

"По предварительной информации, на перегоне "Кузьминки" - "Текстильщики" провис электрокабель. Движение поездов в таких условиях невозможно", - пояснил собеседник "Интерфакса".

В 15:40 власти столицы рекомендовали москвичам из-за сбоя на "фиолетовой" ветке пользоваться МЦД-2, Люблинско-Дмитровской и Некрасовской линиями метро и наземным транспортом.

Москва

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