Движение на фиолетовой ветке метро в Москве восстановлено после часового сбоя

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Устранена причина остановки поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.

"Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

По информации источника "Интерфакса", сбой на "фиолетовой" ветке произошел около 15:00 из-за остановки поезда на станции "Текстильщики". Было прервано движение на участке "Выхино" - "Таганская". Поездов с пассажирами в тоннелях не было.

Другой источник агентства сообщил, что причиной сбоя, по предварительной информации, стало провисание электрокабеля на перегоне "Кузьминки" - "Текстильщики".

Во избежание скопления людей временно закрывалась на вход станция "Текстильщики".

Сбой на Таганско-Краснопресненской линии продлился около часа.