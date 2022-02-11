В Москве за сутки были госпитализированы 1 342 человека с COVID-19

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве в больницу попали 1 342 пациента с коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

За последние 24 часа в городе обнаружили 18 541 случай заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 22 747 пациентах с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость коронавирусом в Москве уменьшилась на 4 206 случаев или на 18%.

Скончался за последние 24 часа 81 москвич с диагнозом COVID-19. Всего пандемия унесла жизни 39 849 жителей города.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки в Москве 21 615 пациентов с коронавирусом. Всего COVID-19 смогли победить 2 140 512 жителей города.

Общее число случаев COVID-19 в столице по состоянию на 11 февраля равняется 2 577 044.