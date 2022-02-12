В Москве за сутки были госпитализированы 1 377 человек с COVID-19

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - За сутки в Москве заболели коронавирусом 14 336 человек (накануне сообщалось о 18 541 инфицированном), следует из обнародованных на сайте "Стопкоронавирус.рф" данных.

Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 4 205 случаев, или на 22%.

Суточный показатель заболеваемости в городе продолжает снижаться второй день подряд.

За 24 часа были госпитализированы 1 377 человек.

За сутки коронавирус привел к смерти 85 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло в столице 39 934.

Выздоровели за сутки 20 046 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 160 558 человек.

Днем ранее сообщалось о 21 615 выписанных и 81 умершем.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 12 февраля составляет 2 591 380.