Москва "перевыполнила" годовую норму по выпавшему снегу

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - По данным метеорологов, нынешняя зима, еще не закончившись, стала самой снежной за последние четыре года, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

"С начала зимнего периода прирост снега составил до 160 см при годовой норме в полтора метра", - говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что последние шесть дней в городе продолжается оттепель.

"Из-за колебаний температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями на кровлях и выступающих элементах фасадов может образовываться наледь", - предупредили власти.

В Москве ежедневно проходят работы по очистке от наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, козырьков. В них задействованы 2,9 тыс. бригад кровельщиков и около 500 автовышек, отмечается в сообщении.

На круглосуточном дежурстве находятся 300 бригад и около 290 единиц спецтехники ГУП "Мосводосток", уточнили в мэрии.