Вильфанд посоветовал москвичам не ждать скорого прихода теплой весны

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Снежный покров начнет таять в Москве и Подмосковье не раньше середины марта, до начала теплой весны еще далеко, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Есть такое понятие "разрушение снежного покрова" - это ситуация, когда 30% и более территории освобождаются от снега, начинаются проталины. Поскольку в этом году снега очень много, до середины марта никаких проталин не будет. Снег будет еще очень долго", - сказал Вильфанд, отвечая на вопрос агентства, когда может начать таять снег.

Он напомнил, что этой зимой в Москве выпало снега в полтора раза больше нормы. И именно из-за него скорого тепла ждать не стоит: поступающие теплые воздушные массы быстро охлаждаются, "когда много снега, очень трудно ждать теплой весны".

Говоря о том, когда может наступить весна, Вильфанд отметил, что 1 марта ее ждать не стоит. "До весны еще не близко", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

На этой неделе в столичном регионе, по словам ученого, будет теплая, весенняя погода, в конце недели ожидается дождь и мокрый снег. Все это приведет к уменьшению высоты снега.

"Высота снега будет уменьшаться. Она уже уменьшилась, за февраль на базовой станции Росгидромета на ВДНХ - на 12 см. Сейчас высота снега около нормы и продолжит понижаться", - добавил он, отметив, что к концу этой недели он уменьшится еще на 3-4 см.

"И этот снег пока не тает, он впитывает влагу, которая поступает с неба в виде дождя. Это еще не весна, это только кажется", - сказал Вильфанд.