Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Короткая программа 1-е место: Камила ВалиеваПодробнееКонькобежный спорт09:30Мужчины. Финал  Норвегия Россия СШАПодробнееБиатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Франция РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:32Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 413 484 834+1 762 101

Вильфанд посоветовал москвичам не ждать скорого прихода теплой весны

Вильфанд посоветовал москвичам не ждать скорого прихода теплой весны
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Снежный покров начнет таять в Москве и Подмосковье не раньше середины марта, до начала теплой весны еще далеко, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

МоскваВильфанд напомнил москвичам, что март - зимний месяцВильфанд напомнил москвичам, что март - зимний месяцЧитать подробнее

"Есть такое понятие "разрушение снежного покрова" - это ситуация, когда 30% и более территории освобождаются от снега, начинаются проталины. Поскольку в этом году снега очень много, до середины марта никаких проталин не будет. Снег будет еще очень долго", - сказал Вильфанд, отвечая на вопрос агентства, когда может начать таять снег.

Он напомнил, что этой зимой в Москве выпало снега в полтора раза больше нормы. И именно из-за него скорого тепла ждать не стоит: поступающие теплые воздушные массы быстро охлаждаются, "когда много снега, очень трудно ждать теплой весны".

Говоря о том, когда может наступить весна, Вильфанд отметил, что 1 марта ее ждать не стоит. "До весны еще не близко", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

На этой неделе в столичном регионе, по словам ученого, будет теплая, весенняя погода, в конце недели ожидается дождь и мокрый снег. Все это приведет к уменьшению высоты снега.

"Высота снега будет уменьшаться. Она уже уменьшилась, за февраль на базовой станции Росгидромета на ВДНХ - на 12 см. Сейчас высота снега около нормы и продолжит понижаться", - добавил он, отметив, что к концу этой недели он уменьшится еще на 3-4 см.

"И этот снег пока не тает, он впитывает влагу, которая поступает с неба в виде дождя. Это еще не весна, это только кажется", - сказал Вильфанд.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

Новости по теме

Новости

Температура в Москве приблизилась к рекорду

Вильфанд напомнил москвичам, что март - зимний месяц

Вильфанд напомнил москвичам, что март - зимний месяц

В Москве во вторник ожидается теплая погода без осадков

В Москве во вторник ожидается теплая погода без осадков

Синоптики пообещали жителям московского региона аномальное тепло до марта

Синоптики пообещали жителям московского региона аномальное тепло до марта

Cбой на платформе "Электронная Москва", повлиявший на работу ГИБДД, устранен

ГИБДД приостановила выдачу госуслуг из-за сбоя в "Электронной Москве"

Москва "перевыполнила" годовую норму по выпавшему снегу

Москва "перевыполнила" годовую норму по выпавшему снегу

Два человека погибли в результате обрушения бетонного забора на стройке в Подмосковье

Синоптики пообещали москвичам весеннюю погоду до конца следующей недели

Синоптики пообещали москвичам весеннюю погоду до конца следующей недели
Пандемия коронавируса

Собянин заявил, что Москва прошла очередной пик пандемии

Собянин заявил, что Москва прошла очередной пик пандемии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });