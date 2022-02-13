В Москве почти в три раза увеличат выпуск тестов для онкологических исследований

Анализы в ближайший год смогут сдать более 14 тыс. жителей города

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Московский производитель планирует нарастить объемы производства тестов для онкологических исследований в 2022 году, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"В этом году московский разработчик и производитель NGS-тестов (NGS - секвенирование следующего поколения - ИФ) для генетических исследований в области онкологии в 2,8 раза увеличит объем выпуска инновационных тест-систем за счет расширения производства полного цикла", - сообщили в пресс-службе департамента со ссылкой на слова Прохорова.

Глава ведомства добавил, что тесты используют для молекулярно-генетических обследований пациентов с онкологическими заболеваниями груди, яичников, простаты и поджелудочной железы. Это позволяет назначать персонализированное лечение.

Летом 2020 года тесты включили в систему обязательного медицинского страхования Москвы. Ожидается, что, благодаря увеличению выпуска такой продукции, анализы в ближайший год смогут сдать более 14 тыс. жителей города.

Медицинская промышленность представлена в российской столице 132 компаниями, из них 72 специализируются на выпуске медизделий, 60 производят оборудование.