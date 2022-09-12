Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

В Москве онкобольные смогут продлевать электронные рецепты дистанционно

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Москве люди с онкозаболеваниями теперь могут продлить выписанный рецепт и узнать об итогах онкоконсилиума с помощью телемедицины, не приходя лично на прием, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, это стало возможно, поскольку телемедицинский сервис интегрировали в работу всех городских центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

"Теперь специалисты ЦАОПов могут дистанционно продлить пациенту действующий электронный рецепт на ряд онкологических и гематологических лекарственных препаратов. Для этого врач связывается с пациентом за 6 дней до окончания действия рецепта и оформляет его продление. Ранее, чтобы продлить рецепт, горожанам нужно было обязательно прийти на прием к врачу", - объяснила Ракова.

Также, по ее мнению, новый сервис снизит нагрузку на врачей.

Пациенты смогут посмотреть все выписанные действующие рецепты электронной медкарте или в информационном киоске центра амбулаторной онкологической помощи или поликлиники.

"Кроме этого, благодаря сервису москвичи с онкозаболеваниями, которые не присутствовали на онкоконсилиуме, могут дистанционно узнать о принятом коллегиальном врачебном решении. (...) На сегодняшний день врачи дистанционно продлили действие уже более 5 тысяч рецептов и уведомили порядка 2 тысяч пациентов об итогах онкоконсилиумов", - добавила вице-мэр.

Москва ЦАОП Анастасия Ракова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Молдавии не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву

В Молдавии не разрешили Air Moldova возобновить полеты в Москву

Турецкая Southwind Airlines начала летать из Антальи в Москву

Строительство национального космического центра в Москве завершится в 2023 году

В Москве открыли самое большое колесо обозрения в Европе

В Москве открыли самое большое колесо обозрения в Европе

Путин принял участие в электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве

Путин принял участие в электронном голосовании на муниципальных выборах в Москве

Москва отметит 875-летие в выходные

Москва отметит 875-летие в выходные

Гражданин РФ арестован в Москве по делу о государственной измене

Гражданин РФ арестован в Москве по делу о государственной измене

Солнечная погода пришла в Москву до конца недели, но это не бабье лето

Солнечная погода пришла в Москву до конца недели, но это не бабье лето
Дело журналиста Ивана Сафронова

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии за госизмену

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии за госизмену

Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });