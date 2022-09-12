В Москве онкобольные смогут продлевать электронные рецепты дистанционно

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Москве люди с онкозаболеваниями теперь могут продлить выписанный рецепт и узнать об итогах онкоконсилиума с помощью телемедицины, не приходя лично на прием, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, это стало возможно, поскольку телемедицинский сервис интегрировали в работу всех городских центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

"Теперь специалисты ЦАОПов могут дистанционно продлить пациенту действующий электронный рецепт на ряд онкологических и гематологических лекарственных препаратов. Для этого врач связывается с пациентом за 6 дней до окончания действия рецепта и оформляет его продление. Ранее, чтобы продлить рецепт, горожанам нужно было обязательно прийти на прием к врачу", - объяснила Ракова.

Также, по ее мнению, новый сервис снизит нагрузку на врачей.

Пациенты смогут посмотреть все выписанные действующие рецепты электронной медкарте или в информационном киоске центра амбулаторной онкологической помощи или поликлиники.

"Кроме этого, благодаря сервису москвичи с онкозаболеваниями, которые не присутствовали на онкоконсилиуме, могут дистанционно узнать о принятом коллегиальном врачебном решении. (...) На сегодняшний день врачи дистанционно продлили действие уже более 5 тысяч рецептов и уведомили порядка 2 тысяч пациентов об итогах онкоконсилиумов", - добавила вице-мэр.