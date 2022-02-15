Вильфанд напомнил москвичам, что март - зимний месяц

Пока же в столичном регионе сохраняется теплая погода, а с четверга могут начаться дожди

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В столичный регион вполне могут вернуться морозы до минус 15 градусов, но в ближайшее время этого ждать не стоит, рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будут ли такие сильные морозы? Пока они не просматриваются, но это не значит, что не будет понижения температуры до -10 ... -15 градусов, такой температурный фон характерен и для марта. Март - это зимний месяц", - сказал он.

Сейчас, по его словам, в Москве и Подмосковье установилась "очень теплая погода, на 6-7 градусов выше нормы" для этого периода февраля.

До среды 16 февраля погоду в Москве будет определять гребень высокого давления, благодаря которому над югом Европейской части России сформируется "хорошо выраженный антициклон".

"При антициклоне облаков мало, поэтому ночью будет выхолаживание подстилающей поверхности и охлаждение приземного слоя воздуха, а днем, когда солнце и воздух с запада достаточно теплый, температура повышается до 1-2 градусов выше нуля (...) Солнечная погода днем, звездная лунная ночь и никаких осадков. Очень приятная погода и температура выше нормы примерно на 7 градусов", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

С четверга погода начнет меняться.

"Уже традиционно Москва оказывается в зоне влияния североатлантического циклона и южные ветры по восточной периферии этого циклона будут приносить не просто теплый, а очень теплый воздух, который генетически сформировался в южных регионах - акваториями Средиземного моря, над Ближним Востоком", - сказал синоптик

Циклон приведет к снижению атмосферного давления со среды до пятницы 18 февраля упадет на 20 мм ртутного столба, пойдут дожди и мокрый снег.

По ночам в четверг, пятницу и субботу будет от нуля до плюс 2 градусов, днем - от + 3 до + 5 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре. Такую погоду Вильфанд назвал типичной для середины первой декады апреля.