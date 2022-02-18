Вильфанд пообещал теплую и облачную погоду жителям Европейской части РФ

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Облачная погода с небольшими осадками ждет жителей Европейской части России на следующей неделе, температура воздуха будет на 5 градусов превышать норму, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В понедельник и вторник погода на Европейской территории России существенно не изменится. В центре Европейской части ночные температуры будут от -4 до +1 градуса, а дневные от -1 до +4 (...) Солнце не будет пробиваться сквозь облака. Температурный фон такой же (как и на этой неделе). Облачно и небольшие осадки, давление все время ниже нормы", - сказал Вильфанд.

По его словам, 23 февраля будет "примерно такой же тип погоды", как и в первые два дня недели. Во второй половине недели, по предварительным расчетам специалистов, температура начнет понижаться и будет около нуля, ночные температуры будут отрицательными.

Вильфанд отметил, что, несмотря на понижение, температура на следующей неделе будет выше нормы на пять градусов.

"Все равно это очень высокая температура, циклоническая деятельность сейчас дирижирует погодой над всей страной", - добавил он.