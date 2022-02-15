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Суд в Москве утвердил штраф в 3 млн руб. Twitter за отказ удалять запрещенный контент

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал законным очередной штраф социальной сети Twitter из-за отказа компании удалить запрещенный в РФ контент.

"Решением суда оставлено без изменения постановление мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 27 декабря 2021 года, которым Twitter Inc. оштрафован на 3 млн рублей, жалоба представителя Twitter Inc. - без удовлетворения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались к ответственности за нарушение российского законодательства. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний в РФ с начала прошлого года составляет уже более 200 млн рублей.

За неоднократные нарушения российского законодательства компания Meta (прежнее название - Facebook) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам в виде 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 7,2 млрд рублей оборотных штрафов.

В большинстве случаев, претензии Роскомнадзора к компаниям связаны с неудалением ими запрещенного в РФ контента (ст. 13.41 КоАП РФ).

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