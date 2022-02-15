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Апелляция утвердила назначение Meta почти 2 млрд руб. оборотного штрафа

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал законным решение о назначении компании Meta (владеет соцсетью Facebook) оборотного штрафа из-за неоднократных нарушений, выразившихся в отказе удалять запрещенный в РФ контент.

"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы представителя Meta Platforms Inc.", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Таким образом, суд не нашел оснований для отмены оборотного штрафа и прекращения производства по делу. Решение вступило в законную силу.

"Наложенный штраф в минимальном размере не является чрезмерным и не может повлечь избыточное ограничение прав юридического лица (Meta - ИФ). Назначенное мировым судьей административное наказание является соразмерным, соответствует конституционному принципу дифференцированности, законности и неотвратимости наказания", - огласил судья.

Согласно российскому законодательству, после вступления решения в силу у компаний будет 60 суток для добровольной оплаты штрафа. Если Google и Meta не выплатят штраф, то материалы будут направлены службе приставов для принудительного взыскания.

Мировой суд Москвы в конце декабря 2021 года назначил Meta и Google минимальный размер оборотных штрафов в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей оборотного штрафа из-за повторных правонарушений. За аналогичные правонарушения с Google был взыскан оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей.

Жалоба на оборотный штраф от Google будет рассмотрена апелляционной инстанцией 28 февраля.

Как следует из постановлений мирового судьи, совокупный доход Google и его аффилированных лиц, полученный в РФ от реализации всех товаров (работ, услуг), составил 144 438 324 700 рублей, Meta - 39 819 699 001 рубль. Эти данные были получены по запросу судьи из межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7.

Компании были признаны виновными по ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, связанного с неудалением владельцем ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Наказание по данному правонарушению предусматривает для юридических лиц от 5 до 10% совокупного размера выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

При назначении наказания мировой судья учел характер совершенного административного правонарушения, конкретные обстоятельства дела, имущественное и финансовое положение компаний Google и Meta.

Meta Москва Таганский суд Зульфия Гуринчук

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