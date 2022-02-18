В Москве в субботу будет дождь и сильный ветер

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В столичном регионе в субботу 19 февраля с 9 утра и до конца суток ожидаются дожди, мокрый снег и усиление ветра с порывами до 15-18 метров в секунду, заявили в региональном управлении МЧС.

Водителям там посоветовали не парковаться рядом с деревьями, а при движении значительно снизить скорость и увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Дожди начались в Москве в ночь на пятницу. Такую погоду при плюсовой температуре москвичам предсказали до конца недели.

После выходных в регионах европейской части России сохранится похожая погода с небольшими осадками, температура воздуха будет на 5 градусов превышать норму, говорил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.