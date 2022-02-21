Цены на Аи-92 и дизтопливо выросли на АЗС Москвы после двухнедельной стагнации

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Цены на 92-й бензин и дизтопливо в столице на минувшей неделе незначительно выросли, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

Средняя стоимость Аи-92 увеличилась на 7 копеек, до 47,86 руб./литр. В частности, стоимость топлива выросла на заправках "Роснефти" - на 21 коп., "Петрол комплекса" - на 20 коп., "ТНК-Столица" (входит в "Роснефть") - на 20 коп., "Татнефти" - на 7 коп. На остальных заправках стоимость 92-го бензина осталась неизменной.

Цена Аи-95 осталась без изменений - 53,03 руб./литр. Стоимость топлива выросла только на АЗС Shell - на 1 коп.

Цены на дизельное топливо на прошедшей неделе вернулись к росту. Средняя стоимость ДТ увеличилась на 20 копеек - 54,3 руб./л. Наибольший рост цен зафиксирован на АЗС "Роснефти", "ТНК-Столица" и "Петрол Комплекса" - на 40 коп. Также стоимость топлива повысилась на заправках "Татнефти" (на 27 коп.), "Газпром нефти" (на 20 коп.) и "ЛУКОЙЛа" (на 12 коп.).

Как сообщалось, в феврале на АЗС Москвы не наблюдается ярко выраженной динамики цен на топливо. Одна из причин тому - снижение спроса на фоне распространения штамма "омикрон" в регионах, а также перехода на удаленку сотрудников ряда компаний.