Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:27Заразились
на 21.02В России 15 522 756+152 337В мире 424 278 520+1 023 560

Цены на Аи-92 и дизтопливо выросли на АЗС Москвы после двухнедельной стагнации

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Цены на 92-й бензин и дизтопливо в столице на минувшей неделе незначительно выросли, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

Средняя стоимость Аи-92 увеличилась на 7 копеек, до 47,86 руб./литр. В частности, стоимость топлива выросла на заправках "Роснефти" - на 21 коп., "Петрол комплекса" - на 20 коп., "ТНК-Столица" (входит в "Роснефть") - на 20 коп., "Татнефти" - на 7 коп. На остальных заправках стоимость 92-го бензина осталась неизменной.

Цена Аи-95 осталась без изменений - 53,03 руб./литр. Стоимость топлива выросла только на АЗС Shell - на 1 коп.

Цены на дизельное топливо на прошедшей неделе вернулись к росту. Средняя стоимость ДТ увеличилась на 20 копеек - 54,3 руб./л. Наибольший рост цен зафиксирован на АЗС "Роснефти", "ТНК-Столица" и "Петрол Комплекса" - на 40 коп. Также стоимость топлива повысилась на заправках "Татнефти" (на 27 коп.), "Газпром нефти" (на 20 коп.) и "ЛУКОЙЛа" (на 12 коп.).

Как сообщалось, в феврале на АЗС Москвы не наблюдается ярко выраженной динамики цен на топливо. Одна из причин тому - снижение спроса на фоне распространения штамма "омикрон" в регионах, а также перехода на удаленку сотрудников ряда компаний.

Московская топливная ассоциация Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число госпитализаций с COVID-19 в Москве за неделю упало на 30%

Москвичам пообещали улучшение экологии после запуска единого скоростного диаметра

Москвичам пообещали улучшение экологии после запуска единого скоростного диаметра

В Москве в четверг "заминировали" более двух тысяч объектов

Власти Москвы решили создать приложение для контроля криминогенной обстановки

Власти Москвы решили создать приложение для контроля криминогенной обстановки
Пандемия коронавируса

Число госпитализаций с COVID-19 в Москве за неделю уменьшилось на 15%

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене

Вильфанд посоветовал москвичам не ждать скорого прихода теплой весны

Вильфанд посоветовал москвичам не ждать скорого прихода теплой весны

Температура в Москве приблизилась к рекорду

Вильфанд напомнил москвичам, что март - зимний месяц

Вильфанд напомнил москвичам, что март - зимний месяц

В Москве во вторник ожидается теплая погода без осадков

В Москве во вторник ожидается теплая погода без осадков
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });