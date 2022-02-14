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Цены на дизтопливо и Аи-95 на АЗС Москвы замерли после 20-недельного роста

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Цены на топливо в столице за минувшую неделю не изменились, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

В период с 7 по 13 февраля средняя цена на Аи-92 сохранилась на уровне 47,79 руб./литр. Стоимость осталась неизменной на всех АЗС, за исключением заправок Shell, где 92-й бензин подешевел на копейку - до 48,10 руб./литр.

Цена Аи-95 и дизтоплива осталась без изменений - 53,03 руб./литр и 54,10 руб./литр соответственно.

Как сообщалось, дизельное топливо и 95-й бензин до прошедшей недели дорожали в Москве на протяжении пяти месяцев.

Москва

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