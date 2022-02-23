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Московские ветераны получат выплаты к 9 мая

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Более 66 тыс. московских ветеранов получат единовременную материальную помощь от властей города в связи с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла будет выплачена единовременная материальная помощь (...). Распоряжение по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что размер выплаты составит от 10 тыс. руб. до 25 тыс. руб.

Эти средства получит ряд категорий ветеранов: инвалиды и участники войны; военнослужащие, которые проходили службу в частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда"; инвалиды с детства из-за ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны.

Кроме того, материальную помощь получат участники обороны Москвы; жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя; вдовы военнослужащих, погибших в годы войны; лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР", за сдачу крови в период 1941-1945 годов; бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто; труженики тыла и родившиеся до 31 декабря 1931 года.

Ожидается, что материальную помощь получат 66 050 ветеранов-москвичей.

Москва ВОВ Великая Отечественная война Сергей Собянин

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