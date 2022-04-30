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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Путин распорядился выплатить ветеранам ВОВ в Донбассе по 10 тыс. руб.

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающим в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 тыс. рублей.

Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"В связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов постановляю: произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в ДНР и ЛНР и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 000 рублей", - говорится в указе.

Путин поручил правительству РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты.

Украина ЛНР ДНР Владимир Путин Великая Отечественная война ВОВ
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